Nestlé y Herdez organizan concurso gastronómico en la UAG

(28/Abr/2021 – web) México.- Alumnos de la carrera de Negocios Gastronómicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participaron en un concurso de recetas en colaboraacion con las marcas Nestlé y Herdez.

La final del evento se realizó en el Laboratorio de Cocina de ÚNICO Universidad, del Sistema Educativo de la UAG, donde participaron ocho alumnos de esta carrera.

Antes de ser seleccionados entre los finalistas, previamente los estudiantes presentaron dos recetas de cocina, una dulce y otra salada, elaboradas con ingredientes de las marcas Nestlé y Herdez.

Después hubo un proceso de selección, en la cual los chefs invitados de las marcas participantes, en conjunto con organizadores del evento de la UAG, determinaron a los finalistas.

Los chefs invitados, que también participaron como jurado, fueron el Chef Mario Papa, por parte de Nestlé, y el Chef Juan Carlos Cruz, por parte de Herdez.

Además, al evento asistió Mariana Díaz, PAC Pastelero de Nestlé y orgullosa egresada de la carrera Profesional Asociado de Alimentos y Bebidas de la UAG.

El concurso fue de manera presencial y también transmitido de manera remota para que los demás compañeros de la carrera pudieran disfrutar de la realizacion y premiación.

Competencia reñida

En el concurso, los estudiantes contaron con dos horas para preparar sus platillos finales, uno salado y otro dulce, mismos con los que clasificaron a la final.

En el transcurso de la preparación de los alimentos, los jueces se acercaban a los participantes para preguntarles acerca de los platillos y a su vez les dieron consejos para la preparación.

Una vez transcurrida las 2 horas, los participantes, jueces e invitados se acercaron a la sala de cata de ÚNICO donde se degustaron los alimentos preparados para ser calificados.

Después de una charla en privado, los jueces definieron a los ganadores del concurso. El tercer lugar fue para Sofía Torres, del cuarto cuatrimestre; el segundo sitio, para Ana Yumi Yanome Carrillo, de primer cuatrimestre; y el primer lugar fue para Michelle López León, de segundo cuatrimestre.

Al término del evento, los ganadores recibieron kits de cocina y a los demás finalistas participantes se les otorgaron regalos de las marcas patrocinadoras.

Consejos de los expertos

Al finalizar la ceremonia de premiación, los chefs dieron algunos consejos para las nuevas generaciones.

Mario Papa, Chef ejecutivo y dueño del restaurante “Cocina de Barrio”, comentó que siempre le ha gustado apoyar cualquier iniciativa académica, consideró que es una responbilidad como profesional del área inculcar competitividad, que ayuda a los alumnos a comprender mejor como es el mundo laboral real.

“En el restaurente tenemos una máxima, el único miedo que tenemos que sobrepasar es el miedo a la frustación personal; el hecho de que las cosas no nos salgan como nosotros queramos no es una razón suficiente para tirar la toalla, si no una razón suficiente para comenzar de nuevo”, comentó.

También el Chef Juan Carlos Cruz, Chef divisional de la zona Bajío de Herdez, consideró que es muy provechoso que se realicen este tipo de dinámicas ya que los alumnos aprenden mucho y adquieren experiencia.

“Es una carrera increíble en la que peudes experimentar y hacer muchas cosas, donde los estudiantes impulsan su creatividad”, señaló.

