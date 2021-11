Presidente de la República Cortizo Cohen encabeza actos del Bicentenario

• El mandatario designó a Juan Carlos Monterrey Gómez para leer el Acta de Independencia en la Plaza de la Independencia frente a la Catedral Metropolitana.

• En homenaje a todos los hermanos caídos por la Covid-19, se develó la tela retablo pintada por el artista panameño Aristides Ureña en la Iglesia San Francisco de Asís.

(28/Nov/2021 – web) Panamá.- Con la izada del Pabellón Nacional, por el Presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, se dio inicio a la celebración de los 200 años de la Independencia de Panamá de España.

Posteriormente se entonaron las notas del Himno Nacional por parte de la Banda Republicana.

El jefe del Ejecutivo, manifestó que “hoy es una fecha histórica porque después de todos los procesos hacia el tema de la descolonización el próximo 30 de noviembre se hará entrega del Pacto Bicentenario. “Un momento histórico, inédito donde se recibieron más de 180 mil propuestas”, destacó.

“Yo me siento optimista, hoy es un día de reflexión porque a pesar de que hemos estado pasando por momentos muy difíciles, no me queda la menor duda que unidos no hay problema que nosotros no podamos vencer”.

El presidente aprovechó la oportunidad para solicitar a la población que no se ha vacunado contra la Covid-19 a que lo haga. “Vacunarse salva vidas y también nos apoya a esa reactivación económica que queremos; si no fuese seguro yo no sería capaz de mandar un mensaje de esta naturaleza”, indicó el mandatario.

En Panamá han estado aumentando los casos positivos y recuerdo que para el año pasado en diciembre estábamos alrededor de 9% en positividad y a finales de diciembre superamos el 20%, recordó.

Acompañaron al mandatario en este acto frente al Palacio Presidencial la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo; el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén y Julieta Spiegel de Carrizo; la Gobernadora de Panamá, Carla García; los presidentes de la Asamblea Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral; ministros y viceministros de Estado, el Administrador del Canal de Panamá, miembros de la Comisión del Bicentenario y del Consejo Consultivo del Pacto del Bicentenario, entre otras autoridades locales.

El jefe del Ejecutivo se trasladó junto a su comitiva a la Catedral Metropolitana, Santa María La Antigua para el Te Deum en conmemoración de los 200 años de la Independencia de Panamá de España, ceremonia presidida por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de Panamá y el Comité interreligioso de Panamá.

Durante la homilía, monseñor Ulloa destacó que los pueblos han de leer constantemente su itinerario histórico en las actas de fundación, pero principalmente, en las luchas y sus gestas por lograr mejores días para todos sus hijos e hijas sin exclusión puedan vivir con mayor justicia y equidad.

“Las celebraciones del bicentenario en medio de la pandemia es una buena ocasión para que ahora nosotros podamos proseguir la construcción de nuestra nación, levantar vuelo y mirar horizontes más grandes y altos. Ayer fueron los próceres y padres fundadores de nuestra patria, ahora nos toca a todos nosotros por eso, entre todos, sin exclusión de ningún panameño y panameña necesitamos discernir sobre nuestro pasado, presente y futuro”, destacó Monseñor.

Afirmó que urge definir y emprender grandes objetivos nacionales con consensos fuertes cultivando proyectos de Estado que sobrepasen los proyectos de gobierno.

Los actos protocolares continuaron en la Plaza de la Independencia frente a las escalinatas de la Catedral Metropolitana donde Juan Carlos Monterrey Gómez, designado por el Gobierno Nacional, leyó el Acta de Independencia.

Juan Carlos Monterrey Gómez fungió como Negociador Líder de Panamá en la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, (COP26), en Glasgow, Escocia y Coordinador de la Agenda de Ambición de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un bloque de ocho países progresistas bajo la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. En 2018, fue seleccionado por el exPresidente Barack Obama como Experto Inaugural de la Fundación Obama.

En la COP 26 de Glasgow, Monterrey fue electo como vicepresidente del Órgano Subsidiario de Implementación de la Convención de Cambio Climático de la ONU. Juan Carlos lideró la delegación más joven de negociadores en representar a un país en negociaciones de cambio climático. La edad promedio de los negociadores panameños era 29 años. Durante su tiempo como Coordinador de Mercados en la Dirección de Cambio Climático, fue coautor del Decreto Ejecutivo No. 100 del 20 de octubre de 2020, que estableció el Programa Nacional Reduce Tu Huella, que funge como el programa nacional de descarbonización.

Su trabajo se fundamenta en su crianza en El Pájaro de Pesé, una comunidad rural afectada por sequías y ubicada el Corredor Seco Centroamericano

Monterrey tiene una maestría en políticas de desarrollo internacional de la Universidad de Chicago, una licenciatura en Economía de la Universidad de Tulane y curso la mayoría de sus estudios secundarios en el Colegio José Daniel Crespo de Chitré.

La lectura del Acta de Independencia concluyó con las notas del Himno Nacional interpretado por la Banda Republicana.

Luego el presidente Cortizo Cohen y su comitiva se dirigió a la Iglesia San Francisco de Asís para la develación y bendición de Tela retablo en memoria de los hermanos caídos por el Covid-19 en Panamá, pintada por el artista panameño Aristides Ureña.

Nacido en Santiago de Veraguas, Ureña se define como autodidacta, pue se hace artista por su sensibilidad o, como expresa el mismo artista, “mi escuela son: la bellísima arquitectura de da montaña y paradójicamente, los cuentos de brujas y el campo del interior”.

Después de graduarse de la Academia de Bellas Artes, de San Marco, de Florencia, Italia en 1978, se especializa siempre en Florencia, en Litografía y Grabado en el Centro Gráfico Reparata GraphicArt Center y en cinematografía, en el Instituto Lorenzo de Medici.

Artides Ureña es uno de los pocos artistas latinoamericanos multidisciplinarios.

La Tela retablo en memoria de los hermanos caídos por el Covid-19 en Panamá, es una obra cuyos conceptos exaltan los valores de la solidaridad cristiana, a través de un episodio clave de nuestra actual historia.

La develación estuvo a cargo del presidente Cortizo Cohen, la primera dama, Yazmín Colón de Cortizo; Monseñor, José Domingo Ulloa; el Dr Alfredo Moltó; Dra Lourdes Moreno; Miss Eusebia de Copete; Miss Doris Blandón y Aristides Ureña.

Los actos protocolares concluirán con la Gala 200 Propósito para Panamá, en el Teatro Nacional. El evento, encabezado por el presidente Cortizo Cohen, tendrá presentaciones artísticas y se reconocerá a los miembros de la Comisión del Bicentenario.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá