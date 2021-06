(15/Jun/2021 – web) Latam.- La llamada nueva normalidad ha acelerado la transición del mundo físico al virtual: las escuelas imparten clases en línea, muchas empresas adoptan migraron y adoptar de forma permanente el teletrabajo, y se han incrementado de manera significativa las actividades como los pagos en líneas y el e-commerce, tanto del sector público como del privado.

Por este motivo, Forbes Centroamérica y República Dominicana llevará a cabo el FORO FORBES: Ciberseguridad: “Empresas y usuarios blindados”, en el que diferentes especialistas en materia delinearán el rumbo que deberán tomar los negocios y el mundo, a nivel de usuarios, empresas y gobierno.

Entre los temas que destacarán durante el foro se encuentran:

• Tendencias en ciberseguridad 2021

• Centroamérica y el reto de la ciberseguridad

• Seguridad pública en el internet

• Trámites gubernamentales seguros

• Protección para las empresas

• Seguridad en las aplicaciones bancarias

• Seguridad en el e-commerce

• El poder de la biometría

• 5G y ciberseguridad

• Inteligencia artificial y ciberseguridad

“La realidad es que la pandemia ha acelerado la evolución digital alrededor del globo, lo cual ha traído beneficios, pero también muchos riesgos para las personas, empresas e instituciones”, manifestó Hugo Salvatierra, Editor de la Revista Forbes Centroamérica. “La virtualidad ha ayudado mucho. Sin embargo, esto ha creado ambientes en los que empresas y usuarios quedan presas de los delincuentes. Con este foro, queremos explorar la dirección en la que se debe mover el mundo en materia de transformación y seguridad digital, como la importancia de invertir en software y estrategias para reducir los riesgos.”

El FORO FORBES: Ciberseguridad: “Empresas y usuarios blindados” se llevará a cabo el 23 y 24 de junio, con agendas diarias que iniciarán a las 9:00 A.M. hora Centroamericana, 10:00 A.M. de Panamá, y 11:00 A.M. de República Dominicana.

La transmisión del evento será por la página oficial de la revista, así como las páginas de Facebook Forbes Centroamérica y Revista Forbes RD.

Para Salvatierra, eventos como este foro brindan conocimiento y herramientas cruciales para que los negocios e individuos se adaptan a los tiempos cambiantes, así como mecanismos mediante los cuales pueden proteger sus negocios. “El mundo es cada vez más digital, y con las herramientas apropiadas, podemos sentirnos seguros y listos para hacerle frente a todo lo que venga”, concluyó.

Agenda del evento

Miércoles 23 de junio

• El reto de la ciberseguridad en Centroamérica y República Dominicana

Santiago Paz, Especialista Sectorial en Ciberseguridad para el Banco Interamericano de Desarrollo

• Seguridad de la información, antes y después de la pandemia

Guillermo Reyes Correa, Consultor Comercial Ciberseguridad Regional de Claro

• Protección para las empresas

Fernando Arturo Castañeda Marroquín, Gerente IT y CEO de EFEYCE Integrales (JG)

• Seguridad en las aplicaciones bancarias

Mario Arriaza, Fundador de Intelector

• PANEL: Tendencias en ciberseguridad 2021

Mario Martinez, Vice President of Cyber & Intelligence Solutions for Mastercard

Salvador Ortiz, Business Developer 3ph and Cooling, Schneider Electric

Federico Aragona, Sales Director para MCA

• Ciberseguridad, mitos y realidades del 5G

Sebastián M. Cabello,CEO de SmC+ Digital Public Affairs

Jueves 24 de junio

• Ciberseguridad contra el terrorismo

Gabriela Montes de Oca Fehr, Oficial de Ciberseguridad del Programa de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

• Supply chain attack: Are You Next?

Dmitry Bestuzhev, Director del Grupo de Investigación y Análisis para Kaspersky en América Latina (GReAT)

• PANEL: Ciudadanos bien protegidos

Patricia Chávez, líder del Hub de Ciberseguridad del Tec de Monterrey

Jose R. Leonett, Gerente de CiberSeguridad en INFO Y MÁS Guatemala

Federico Kirschbaum, CEO de Faraday y Founder de la Ekoparty, la conferencia de ciberseguridad más grande de América Latina

• Seguridad en el e-commerce

Lía Hernández, Directora Ejecutiva, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC) (Pan)

• Trámites gubernamentales seguros

Mauricio Fiallos, Consultor independiente en Materia de Ciberseguridad

• Inteligencia artificial y ciberseguridad

Claudia Ávalos, CEO de la Asociación Iberoamericana de Protección de datos y Ciberseguridad

• El poder de la biometría

Juan Pablo Yagüe, Consejero Delegado (CEO) de Serban Biometrics

Vía CCKCentroamérica