AMP reafirma lazos de amistad y cooperación con Finlandia y la OMI

(8/Mar/2023 – web) Panamá.- La estrecha relación y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre la República de Panamá representada por la Autoridad Marítima de Panamá así como la República de Finlandia y la Organización Marítima Internacional (OMI) fueron reafirmados mediante las visitas oficiales realizadas por sus delegados internacionales a la sede de la institución.

República de Finlandia, futura firma de Memorándum de Entendimiento:

El Ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Araúz se reunió con la Viceministra de Asuntos Exteriores, Johanna Sumuvuori en donde se realizaron los primeros acercamientos para la futura firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) que involucrará los sectores marítimos, portuarios y logísticos.

Además se solicitó su apoyo para que los títulos de competencia emitidos por la AMP sean reconocidos por la Unión Europea (U.E.) lo que supondrá la facilitación de la contratación de la gente de mar panameña dentro de la Comunidad Europea, posibilitando su inserción en cualquiera nación que forme parte de esta comunidad.

Para el Registro de Buques más grande del mundo, es de vital importancia la navegación segura, en este caso en las aguas de Finlandia, donde una gran cantidad de embarcaciones de nuestro registro navegan, por este motivo toma relevancia estrechar nuestras relaciones a través de un MOU. Igualmente se resaltó la importancia de un acercamiento con las Universidades Marítimas de ambos países.

Organización Marítima Internacional (OMI):

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim realizó una visita protocolar con la finalidad de estrechar los lazos de cooperación y apoyo bilateral, fue recibido por El Ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Araúz acompañado de su equipo de trabajo.

Durante esta reunión se abordaron temas de interés para la institución, además de temas de gente de mar, la situación post pandemia, los buques varados en Ucrania, la agenda verde OMI, implementación y efectividad del Código ISM así como de la próxima auditoría OMI a la AMP, se enfatizó en el deseo de cooperación mutua en diferentes aspectos relativos a convenios, capacitaciones, formaciones, normativas internacionales y el desarrollo portuario.

La AMP como parte del Consejo General de la Organización Marítima Internacional (OMI), busca mantener altos estándares de seguridad también para los tripulantes a bordo de las embarcaciones. En base a esto, la entidad panameña mantiene convenios de reconocimiento mutuo en lo que respecta a los títulos de marinos, oficiales y capitanes, a fin de conocer quiénes están aptos para navegar y quiénes están en una lista negra, buscando así poder evitar temas tales como el terrorismo.

La República de Panamá ingresó por primera vez al Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1979 y posteriormente, con la entrada en vigor en 2002 de las enmiendas de 1993 al convenio Constitutivo de la Organización, es elegido miembro de la “Categoría A” del Consejo, manteniéndose en esta categoría por 21 años consecutivos, hasta la fecha.

Además, el Director de la Dirección General de la Gente de Mar, de la AMP, Capitán Juan Maltez acompañó a las reconocidas empresas navieras internacionales Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., y Laskaridis Shipping Co. Ltd., y la revista griega especializada en temas marítimos Elnavi Shipping Magazine, a un recorrido realizado en las instalaciones de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

La visita incluyó el Centro de Simulación y Tecnologías Aplicadas, donde los estudiantes se entrenan, brindándoles la oportunidad de interactuar con el personal docente y con los cadetes, además conocieron más de cerca sus instalaciones, talleres, así como la formación, que se imparte en estas casas de estudios superiores.

