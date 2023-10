Centros educativos de Panamá implementan estrategias innovadoras de matemáticas recreativas

FUNDAPROMAT entrena a docentes en el uso de sus recursos didácticos en el área de matemáticas

(31/Oct/2023 – web) Panamá.- Las estrategias innovadoras de matemáticas recreativas de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) han sido implementadas en cientos de centros educativos del país gracias al esfuerzo realizado por el equipo de la Fundación. Mediante conferencias magistrales, entrenamientos a docentes, talleres dirigidos a estudiantes y visitas a las provincias, la Fundación busca resaltar la importancia de esta ciencia en nuestras vidas cotidianas y en otras disciplinas.

La Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT, destacó que “el mensaje en favor de las matemáticas se ha ido multiplicando en toda la geografía de la nación. Lograr estas cifras no ha sido sencillo, pero es muy loable que estemos contribuyendo a formar una conciencia ciudadana en pro de la ciencia para beneficio de nuestra juventud panameña”.

“El apoyo de los directores y docentes en los lugares que visitamos es impresionante y es la clave fundamental para este éxito. Hemos ido poco a poco ganando más público interesado en los esfuerzos de la Fundación a tal punto que ahora son los centros educativos los que nos buscan para que los visitemos y les dictemos un entrenamiento a sus docentes. Lo que nos corresponde es continuar llenos de energía con este proceso de crecimiento exponencial”, destacó Shakalli.

Entre febrero y marzo de 2023 se realizó una gira a la provincia de Bocas del Toro, en la cual conversaron con directores y docentes de los siguientes centros educativos: Instituto Profesional y Técnico Bocas del Toro en Changuinola, Changuinola American Academy, Centro Educativo Básico General Bilingüe Finca No. 32 en Changuinola, Colegio Adventista Bilingüe de Changuinola, Instituto Bilingüe de Changuinola, Centro Educativo Básico General Bilingüe Finca No. 4 en Changuinola, Colegio Secundario de Almirante, Instituto Profesional y Técnico El Silencio en Changuinola y Centro Educativo Básico General Bilingüe Guabito en Changuinola, Escuela Finca No. 67 en Changuinola y Escuela Finca No. 64 en Changuinola. En esta gira, también visitamos el Centro Regional de Bocas del Toro de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Changuinola y el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro de la Universidad de Panamá en Changuinola.

Posteriormente, entre marzo y mayo realizaron un segundo viaje a la provincia de Chiriquí donde la Dra. Shakalli fue invitada a dictar la conferencia magistral titulada «Matemáticas Divertidas Para Todos» dirigida a todo público. La sede de este evento presencial fue la Escuela Secundaria Benigno Tomás Argote en Alto Boquete. Durante esta oportunidad, también se llevó a cabo el primer Carnaval de Matemáticas fuera de la ciudad de Panamá. Este evento presencial de entrada gratuita para toda la familia se realizó en la Biblioteca de Boquete, donde se resaltó a las mujeres matemáticas panameñas Marleny Vargas, Aisa Castillo y Lilia Pittí.

En mayo de 2023 ocurrió la visita a la provincia de Darién en la cual la Directora Ejecutiva de la Fundación fue invitada a realizar la misma conferencia magistral, en esta ocasión dirigida a docentes que enseñan matemáticas en la región. La cita presencial tuvo lugar en el restaurante Bellagio en Metetí. Además, la Dra. Shakalli participó como expositora invitada para el Canadian International School of Panama en El Cangrejo (presencial), Colegio Isaac Rabin en la Ciudad del Saber (presencial) y Colegio Internacional del Caribe en Colón (virtual). Estas tres conferencias fueron dirigidas a estudiantes y docentes de estos colegios.

“Aquellos directores o educadores que deseen que FUNDAPROMAT visite su centro educativo o realice un entrenamiento a sus educadores, sea virtual o presencial, pueden contactar a la Fundación al correo info@fundapromat.org o al WhatsApp +(507) 6990-1458 para coordinar los detalles logísticos,” señaló Shakalli.

Más beneficiados

Entre junio y julio, el mensaje de FUNDAPROMAT llegó a la provincia de Panamá Oeste, específicamente a los centros educativos: Colegio Bilingüe Juan Pablo II en La Chorrera, Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) Los Pininos de la Policía Nacional de La Chorrera, Colegio Anglo Francés Guadalupe en La Chorrera, The Oxford School – Costa Verde en La Chorrera, Colegio San Martín de Porres en La Chorrera y Colegio Bilingüe William Shakespeare en La Chorrera. También se desarrolló un taller de matemáticas divertidas con origami a un grupo de estudiantes de 9 a 12 años de edad en el Centro de Atención Infantil Barraza en El Chorrillo.

Durante agosto de 2023, la Fundación fue invitada por Casa Esperanza a brindar un taller de matemáticas divertidas con origami a un grupo de estudiantes de 8 a 12 años de edad en el Centro de Atención Integral de Calidonia. Ese mismo mes, la experiencia se repitió con un grupo de estudiantes de 7 a 8 años de edad en el Centro Nuestra Señora de Bethlem en Las Cumbres.

Por otra parte, en este año 2023, la voluntaria de FUNDAPROMAT Leylani Polanco ha logrado llevar el mensaje en pro de las matemáticas a 178 centros educativos oficiales y particulares en las regiones de Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y Panamá Centro.

Adicional a estas visitas y talleres, la Fundación llevó a cabo entrenamientos a docentes de los centros educativos: St. Peter’s Academy en Brisas del Golf (presencial), Centro Educativo Básico General Biancheri en La Chorrera (virtual), Instituto Episcopal San Cristóbal en Parque Lefevre (presencial), United School of Panama en Costa Sur (presencial) y Centro Educativo Básico General Samaria Sinaí en San Miguelito (presencial).

“En nuestros entrenamientos a docentes, les informamos acerca de los servicios gratuitos que ofrece FUNDAPROMAT. Les describimos cómo pueden acceder a los recursos didácticos que se encuentran en nuestro sitio web https://fundapromat.org/project/recursos-didacticos de manera gratuita y los asesoramos en cómo utilizarlos en su salón de clases”, resaltó Shakalli.

“Además, les compartimos estrategias innovadoras sobre matemáticas recreativas a los educadores. Durante las visitas presenciales, también entregamos un obsequio especial a los docentes que enseñan matemáticas, desde nivel preescolar hasta nivel universitario. Se trata de un Afiche de Retos que se entrega en físico, que contiene 10 retos divertidos de las actividades que hemos explorado en nuestros Jolgorios Matemáticos”, añadió Shakalli.

Quienes deseen conocer más detalles sobre las iniciativas de FUNDAPROMAT, pueden escribir al correo info@fundapromat.org o al WhatsApp +(507) 6990-1458.